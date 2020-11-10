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Bursa'da işlek cadde ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki işlek cadde ve sokaklar ile pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.

Sinan Balcıkoca   | 10.11.2020
Bursa'da işlek cadde ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı

Bursa

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı tespit edildiği belirtildi.

İlde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayılarındaki artış ve maske takma zorunluluğunun ihlal edilmesi nedeniyle yeni kararlar alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek ve sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla tıbbi/bez maskenin indirilmesini önlemek amacıyla, ilimizde bazı cadde ve alanlarda ve tüm pazar yerlerinde vatandaşların yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, bazı parklarda da sigara içilmesinin yasaklandığı, kurallara uymayanlara ilgili kanun çerçevesinde ceza uygulanacağı bildirildi.

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