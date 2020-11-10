Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 15 gün genel karantina uygulanacak
Lübnan'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında iki hafta genel karantina uygulamasına gidilecek.
Beyrut
Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında iki hafta genel karantina uygulamasına gidilecek.
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Geçici Başbakan Hassan Diyab, başkent Beyrut'ta gerçekleştirilen Yüksek Savunma Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Ülkede 14-29 Kasım tarihleri arasında genel karantinaya gidileceği ve birtakım kısıtlamalar getirileceğini belirten Diyab, "Lübnanlılar önlemlere uyarsa ve enfekte kişi sayısını azaltarak salgını kontrol altına almayı başarırız ve insanları kurtarmış oluruz." dedi.
Beyrut Limanı'ndaki patlamanın önlemlerin kaldırılmasına ve salgında kontrol kaybına neden olduğuna dikkati çeken Diyab, "Vaka sayılarında kırmızı seviyeye ulaştık." diye konuştu.
Hastanelerin kritik hastaları kabul edemediklerini ve tehlikeli bir aşamaya ulaştıklarını aktaran Diyab, Lübnan'daki Kovid-19 vakalarının artmaya devam etmesi halinde karantina ve kısıtlamaların süresinin uzatılabileceğini kaydetti.
Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 732'ye, vaka sayısının 95 bin 355'e, iyileşenlerin sayısının da 52 bin 667'ye ulaştığını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.