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Dünya, Koronavirüs

Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 15 gün genel karantina uygulanacak

Lübnan'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında iki hafta genel karantina uygulamasına gidilecek.

Wassim Samih Seifeddine,Safiye Karabacak   | 10.11.2020
Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 15 gün genel karantina uygulanacak

Beyrut

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında iki hafta genel karantina uygulamasına gidilecek.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Geçici Başbakan Hassan Diyab, başkent Beyrut'ta gerçekleştirilen Yüksek Savunma Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Ülkede 14-29 Kasım tarihleri arasında genel karantinaya gidileceği ve birtakım kısıtlamalar getirileceğini belirten Diyab, "Lübnanlılar önlemlere uyarsa ve enfekte kişi sayısını azaltarak salgını kontrol altına almayı başarırız ve insanları kurtarmış oluruz." dedi.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın önlemlerin kaldırılmasına ve salgında kontrol kaybına neden olduğuna dikkati çeken Diyab, "Vaka sayılarında kırmızı seviyeye ulaştık." diye konuştu.

Hastanelerin kritik hastaları kabul edemediklerini ve tehlikeli bir aşamaya ulaştıklarını aktaran Diyab, Lübnan'daki Kovid-19 vakalarının artmaya devam etmesi halinde karantina ve kısıtlamaların süresinin uzatılabileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 732'ye, vaka sayısının 95 bin 355'e, iyileşenlerin sayısının da 52 bin 667'ye ulaştığını duyurmuştu.

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