Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 432'ye yükseldi
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 52 artarak, 11 bin 432'ye yükseldi, son 24 saatte 3 bin 577 kişide Kovid-19 tespit edildi.
İstanbul
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 52 artarak, 11 bin 432'ye yükseldi.
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Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 577 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 432'ye, vaka sayısı ise 505 bin 310'a çıktı.
Açıklamada bir günde 2 bin 432 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının da 434 bin 665'e ulaştığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.