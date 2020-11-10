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Dünya, Koronavirüs

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 432'ye yükseldi

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 52 artarak, 11 bin 432'ye yükseldi, son 24 saatte 3 bin 577 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Ali Semerci   | 10.11.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 432'ye yükseldi

İstanbul

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 52 artarak, 11 bin 432'ye yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 577 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 432'ye, vaka sayısı ise 505 bin 310'a çıktı.

Açıklamada bir günde 2 bin 432 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının da 434 bin 665'e ulaştığı kaydedildi.

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