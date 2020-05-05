Euro
7.68
Dolar
7.03
BIST 100
99,431.34
Altın
1,705.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Malavi, IMF'den 9 milyon dolar borç alacak

Malavi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Uluslararası Para Fonundan 9 milyon dolar borç almayı kabul etti.

Gökhan Kavak   | 05.05.2020
Malavi, IMF'den 9 milyon dolar borç alacak

Abuja

Afrika'nın en fakir ülkeleri arasında olan Malavi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Uluslararası Para Fonundan (IMF) 9 milyon dolar borç almayı kabul etti.

IMF Müdür Yardımcısı Tao Zhang, yaptığı yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını Malavi'de ciddi bir etkiye sahip ve acil bir ödeme dengesine ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Malavi hükümetinin Kovid-19'un etkisini kırmak için yeterince çaba gösterdiğine dikkati çeken Zhang, "Malavi'de ekonomiyi canlandırmak ve halkı desteklemek için sağlık, sosyal yardım ve tarım, kalkınma dahil farklı alanlarda adım atılıyor." dedi.

Devlet Başkanı Peter Mutharika, virüse karşı alınan önlemlerden etkilenen ailelere aylık 35 bin Malavi kvaçası (47 dolar) ödeme yapılacağını duyurmuştu.

Yaklaşık 19 milyon insanın yaşadığı Malavi'de 41 kişide Kovid-19 tespit edilirken üç kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze'deki tıbbi kaynak sıkıntısı sağlık sektörünü tehdit ediyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 263 kişi öldü
Beyaz Saray: Halkın sağlığı Trump'ın en önemli önceliği
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

ABD'de virüsten etkilenen Türk ailelere yardımlar hız kesmiyor

ABD'de virüsten etkilenen Türk ailelere yardımlar hız kesmiyor

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Malavi, IMF'den 9 milyon dolar borç alacak

Çad Gölü havzasında 3,6 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor

Çad Gölü havzasında 3,6 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor
Gazze'deki tıbbi kaynak sıkıntısı sağlık sektörünü tehdit ediyor

Gazze'deki tıbbi kaynak sıkıntısı sağlık sektörünü tehdit ediyor
Filistin'de OHAL bir ay daha uzatıldı

Filistin'de OHAL bir ay daha uzatıldı