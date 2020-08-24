Doğu Afrika ülkelerinde günlük Kovid-19 vakası sayısında rekor kırıldı
Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya, Uganda ve Ruanda'da Kovid-19 vakalarında salgının başından bu yana en yüksek rakamlar kaydedildi.
İstanbul
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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyanın diğer bölgelerine nazaran daha geç ulaştığı Doğu Afrika'da test sayılarının artması ve tedbirlerin gevşemesiyle yeni vaka sayılarında hızlı artış kaydedildi.
Salgının başından bu yana hastalıktan korunmayı başaran Ruanda'da dün 200 yeni vaka kaydedildi. Vakaların çoğunun başkent Kigali'de olduğu aktarıldı. Toplamda 3 bin vakaya tespit edilen ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12.
Ruanda'nın komşusu Uganda'da cumartesi günü 318 yeni vaka belirlenirken, toplam vaka sayısı 2 bin 263'e çıktı. Ülkede artan rakamlara rağmen tedbirlerin yeniden sıkılaştırılmasının planlanmadığı açıklandı.
Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip Etiyopya'da ise başlatılan test kampanyası sonrası vakalarda artış olduğu tespit edildi. Ülkede sadece cuma günü 1829 günlük vaka kaydedilerek, günlük vaka sayısında rekor kırıldı.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 192 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı da 27 bin 831'e yükseldi.
- Etiyopya, Ruanda ve Uganda'da son 3 günde vaka sayılarında en fazla artış görüldüAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.