Euro
8.73
Dolar
7.37
BIST 100
1,116.97
Altın
1,949.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da Uzaktan Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesine ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Doğu Afrika ülkelerinde günlük Kovid-19 vakası sayısında rekor kırıldı

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya, Uganda ve Ruanda'da Kovid-19 vakalarında salgının başından bu yana en yüksek rakamlar kaydedildi.

Tufan Aktaş   | 24.08.2020
Doğu Afrika ülkelerinde günlük Kovid-19 vakası sayısında rekor kırıldı Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu /AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ


Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyanın diğer bölgelerine nazaran daha geç ulaştığı Doğu Afrika'da test sayılarının artması ve tedbirlerin gevşemesiyle yeni vaka sayılarında hızlı artış kaydedildi. 

Salgının başından bu yana hastalıktan korunmayı başaran Ruanda'da dün 200 yeni vaka kaydedildi. Vakaların çoğunun başkent Kigali'de olduğu aktarıldı. Toplamda 3 bin vakaya tespit edilen ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12.

Ruanda'nın komşusu Uganda'da cumartesi günü 318 yeni vaka belirlenirken, toplam vaka sayısı 2 bin 263'e çıktı. Ülkede artan rakamlara rağmen tedbirlerin yeniden sıkılaştırılmasının planlanmadığı açıklandı.

Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip Etiyopya'da ise başlatılan test kampanyası sonrası vakalarda artış olduğu tespit edildi. Ülkede sadece cuma günü 1829 günlük vaka kaydedilerek, günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 192 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı da 27 bin 831'e yükseldi.

- Etiyopya, Ruanda ve Uganda'da son 3 günde vaka sayılarında en fazla artış görüldü 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Doğu Afrika ülkelerinde günlük Kovid-19 vakası sayısında rekor kırıldı
İtalya, Kovid-19 aşısı gönüllü deneylerine başladı
Irak'ta Kovid-19 krizi derinleşiyor

Benzer haberler

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti

Fenerbahçe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Doğu Afrika ülkelerinde günlük Kovid-19 vakası sayısında rekor kırıldı

Maske takmayanların önüne sedye ile çıkarak farkındalık oluşturmaya çalıştılar

Maske takmayanların önüne sedye ile çıkarak farkındalık oluşturmaya çalıştılar
İtalya, Kovid-19 aşısı gönüllü deneylerine başladı

İtalya, Kovid-19 aşısı gönüllü deneylerine başladı

Öğretmenler okullarda mesailerine başladı

Öğretmenler okullarda mesailerine başladı