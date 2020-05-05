Euro
7.67
Dolar
7.05
BIST 100
99,431.34
Altın
1,694.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Tarım ürünleri ithalinde yetkili idareler düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi bazı ürünlerin ithalat işlemlerinde yetkili gümrük idareleri ve ilgili il tarım ve orman müdürlükleri belirlendi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 05.05.2020
Tarım ürünleri ithalinde yetkili idareler düzenlendi

Ankara

Ticaret Bakanlığının, Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan ham maddelerin ithalat kontrollerinin yürütüleceği yetkili il tarım ve orman müdürlükleri belirlendi.

Zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş gümrük işlemlerinin daha kolay, hızlı ve etkin gerçekleştirilebilmesi amacıyla yetkili gümrük idareleri listesine İnebolu Gümrük Müdürlüğü ve yetkili il tarım ve orman müdürlükleri listesine Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü eklendi.

Sadece canlı balıklar ve balıkçılık ürünleri girişine yetkili Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, tüm hayvancılık ürünleri için yetkilendirildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tanısı alanlar evcil hayvanlarıyla temastan kaçınmalı
Çin’de bir, Güney Kore'de üç yeni Kovid-19 vakası görüldü
Bolu'da pandemi hastanesindeki son hastalar da taburcu edildi
Kanada’da son 24 saatte Kovid-19’dan 207 kişi öldü
Hastanede yanından ayrılmayan oğlunun desteğiyle 17 günde sağlığına kavuştu

Benzer haberler

Tarım ürünleri ithalinde yetkili idareler düzenlendi

Tarım ürünleri ithalinde yetkili idareler düzenlendi

Baraj gölünde Japon balığı 'avı'

Hayvan ve ürünlerinin ihracatında gerekli belgeler için 'Kovid-19' düzenlemesi

Bal kestaneden mi, kekikten mi bilinecek

Bal kestaneden mi, kekikten mi bilinecek
Tohumlama ve embriyo transferi başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek

Tohumlama ve embriyo transferi başvuruları elektronik ortamda yapılabilecek
İyi ve organik tarım uygulamalarına 'mücbir sebep' düzenlemesi

İyi ve organik tarım uygulamalarına 'mücbir sebep' düzenlemesi