Fenerbahçe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Düzce
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Kovid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir." denildi.
Testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.