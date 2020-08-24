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Spor, Futbol, Koronavirüs

Fenerbahçe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Süha Gür   | 24.08.2020
Fenerbahçe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Düzce


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Kovid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

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