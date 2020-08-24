Euro
8.71
Dolar
7.38
BIST 100
1,108.44
Altın
1,930.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
logo
Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 180 bin 618'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 427 artarak 180 bin 618'e yükseldi.

Mücahit Oktay   | 24.08.2020
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 180 bin 618'e yükseldi

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 427 artarak 180 bin 618'e yükseldi.

ABD, küresel ölçekte "Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke" olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 786 artışla 5 milyon 875 bin 939'a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 427 artarak 180 bin 618'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 167 bini, test yapılanlar 76 milyon 174 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 605 bin 783 vakayla Brezilya, 3 milyon 126 bin 78 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 670 bin 55 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken bunu 604 bin 303 vakayla Teksas ve 600 bin 571 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 bin 967 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 237 bin 908 oldu
Çinli şirket Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine Bahreyn'de başladı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 180 bin 618'e yükseldi
Bursa'da düğünlere katılan 42 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Irak’ta Kovid-19 nedeniyle kapatılan camiler yeniden ibadete açılıyor

Benzer haberler

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 237 bin 908 oldu

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 237 bin 908 oldu

Halk Bankası'nın ABD'deki davada reddihakim başvurusu kabul edilmedi

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten, BAE'ye silah satışı için açık kapı bırakan Pompeo'ya tepki

Moody's: Pandemi perakendeyi dönüşümünü hızlandırmaya zorluyor

Moody's: Pandemi perakendeyi dönüşümünü hızlandırmaya zorluyor
Bazı yüksek tansiyon ilaçlarının Kovid-19'un etkilerini hafiflettiği belirlendi

Bazı yüksek tansiyon ilaçlarının Kovid-19'un etkilerini hafiflettiği belirlendi
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turuna Kovid-19 engeli

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turuna Kovid-19 engeli