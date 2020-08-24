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Türkiye, Koronavirüs

Bursa'da düğünlere katılan 42 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bursa İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı, geçen haftalarda 3 ayrı düğüne katılan davetlilerden 42 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, 150 temaslının takibe alındığını bildirdi.

Uğur Ulu   | 24.08.2020
Bursa'da düğünlere katılan 42 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bursa

Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, yaptığı yazılı açıklamada, düğün, nişan gibi cemiyetlere katılan vatandaşları maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeleri konusunda uyardı. 

Bursa'da son iki haftada düzenlenen bazı düğünlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığının açıkça görüldüğünü aktaran Kaşıkcı, şunları kaydetti:

"Üç ayrı düğün cemiyetine katılan, toplamda 5 kişide koronavirüs belirtilerinin başlaması üzerine yapılan testler pozitif çıktı. Filyasyon ekiplerimiz düğüne katılanları tespit ederek tek tek iletişime geçti. Maalesef yapılan testler sonucunda 42 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Ayrıca üç cemiyetten yaklaşık 150 vatandaşımızın da şu an temaslı olarak takipleri yapılıyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen, bazı vatandaşlarımızın 14 gün izolasyon kurallarına uymadığı, çarşı pazara gittiği hatta düğün, sünnet, nişan gibi etkinliklere katıldıklarını ve pek çok kişiye hastalığı bulaştırdıklarını görüyoruz.

Vatandaşlarımızdan ricamız izolasyonda takip edilen veya semptomları görülmeye başlayan kişilerin mutlaka izolasyon kurallarına uymaları, kesinlikle maske, sosyal mesafe ve temizlikten taviz vermemeleridir. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişiler yüksek risk grubunda yer aldıkları için bu dönemde olabildiğince dışarıya daha az çıkmalılar. Virüsün özellikle kalabalık ve maskesiz ortamları sevdiğini unutmayalım."

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