Pekin'de koronavirüs salgını nedeniyle büyük çaplı etkinlikler iptal edildi
Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle büyük çaplı etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.
Ankara
Pekin Belediyesi Kültür ve Turizm Bürosundan yapılan açıklamaya göre, halkın sağlını korumak ve salgını önlemek adına Bahar Bayramı'nın huzur içinde geçmesini temin etmek ve halkın kalabalık kitleler oluşturmasını azaltmak amacıyla büyük çaplı etkinlikler iptal edildi.
- Çin'de salgının başladığı Vuhan şehrinde toplu ulaşım askıya alınacak
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Bugünden itibaren başlayan yasağın, Bahar Bayramı dolayısıyla tapınaklarda toplanmayı da kapsayacağı, halka salgının gidişatına göre bilgilendirmeler yapılacağı kaydedildi.
Diğer yandan Cıciang eyaletinde de söz konusu virüs nedeniyle, manastırlar dahil, dini mekanlarda büyük çaplı faaliyetlerin iptal edildiği belirtildi.
Vuhan'da ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacı
Yeni tip koronavirüs salgınının etkisi altındaki Vuhan kentinde ülkenin sosyal paylaşım sitesi Veybo üzerinden yapılan paylaşımlarla, kentin ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacı olduğu bildiriliyor.
Söz konusu malzemelerde yardım edecek kişilerin, Çin'in Kızılhaç Cemiyetiyle irtibata geçmesi talep ediliyor.
Koronavirüs salgını
Çin'de 571 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.
Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgelerinde birer kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de birer, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.
Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları, giden yolculara kapatılmış ve toplu ulaşım askıya alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.