Euro
6.58
Dolar
5.92
BIST 100
122,666.10
Altın
1,554.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
logo
Dünya

Pekin'de koronavirüs salgını nedeniyle büyük çaplı etkinlikler iptal edildi

Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle büyük çaplı etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.

Fuat Kabakcı   | 23.01.2020
Pekin'de koronavirüs salgını nedeniyle büyük çaplı etkinlikler iptal edildi Fotoğraf: Fuat Kabakcı/AA

Ankara

Pekin Belediyesi Kültür ve Turizm Bürosundan yapılan açıklamaya göre, halkın sağlını korumak ve salgını önlemek adına Bahar Bayramı'nın huzur içinde geçmesini temin etmek ve halkın kalabalık kitleler oluşturmasını azaltmak amacıyla büyük çaplı etkinlikler iptal edildi.

Bugünden itibaren başlayan yasağın, Bahar Bayramı dolayısıyla tapınaklarda toplanmayı da kapsayacağı, halka salgının gidişatına göre bilgilendirmeler yapılacağı kaydedildi.

Diğer yandan Cıciang eyaletinde de söz konusu virüs nedeniyle, manastırlar dahil, dini mekanlarda büyük çaplı faaliyetlerin iptal edildiği belirtildi. 

Vuhan'da ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacı

Yeni tip koronavirüs salgınının etkisi altındaki Vuhan kentinde ülkenin sosyal paylaşım sitesi Veybo üzerinden yapılan paylaşımlarla, kentin ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacı olduğu bildiriliyor. 



Söz konusu malzemelerde yardım edecek kişilerin, Çin'in Kızılhaç Cemiyetiyle irtibata geçmesi talep ediliyor. 

Koronavirüs salgını 

Çin'de 571 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti. 

Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgelerinde birer kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de birer, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti. 

Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları, giden yolculara kapatılmış ve toplu ulaşım askıya alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde
Libya'da Türkiye'yi dışlayan senaryolar sonuçsuz kalacak
Terörün gölgesinde Türkiye-Somali ilişkileri
Süleymani suikastı sonrası süreçte Haşdi Şabi'nin geleceği

Benzer haberler

Pekin'de koronavirüs salgını nedeniyle büyük çaplı etkinlikler iptal edildi

Pekin'de koronavirüs salgını nedeniyle büyük çaplı etkinlikler iptal edildi

AB koronavirüs riskini 'düşük'ten 'orta' seviyeye çıkardı

THY'nin Çinli yolcusunda koronavirüse rastlanmadı

Çinlilerin sık seyahat ettiği Afrika’da 'koronavirüs' alarmı

Çinlilerin sık seyahat ettiği Afrika’da 'koronavirüs' alarmı
Salgın nedeniyle Çin'in Vuhan ve Icou şehirlerinde toplu taşıma durduruldu

Salgın nedeniyle Çin'in Vuhan ve Icou şehirlerinde toplu taşıma durduruldu
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinden Çin'e seyahat edecek vatandaşlara uyarı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinden Çin'e seyahat edecek vatandaşlara uyarı