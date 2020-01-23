Euro
6.58
Dolar
5.92
BIST 100
122,666.10
Altın
1,554.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
logo
Dünya

Belçika sokaklarındaki askerler çekiliyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen terör saldırılarının ardından sokaklarda askerlerin devriye gezmesini sağlayan programın sonlandırılacağı bildirildi.

Şerife Çetin   | 23.01.2020
Belçika sokaklarındaki askerler çekiliyor

Brüksel

Belçika Kara Kuvvetleri Komutanı Marc Compernol, yerel basına yaptığı açıklamada, Brüksel ve Anvers'te devriye gezen askerlerin şubattan itibaren Savunma Bakanlığındaki asli görevlerine döneceğini kaydetti. 

Compernol, "Savunma Bakanlığının az olan kaynaklarını akıllıca kullanmak zorundayız. Bu nedenle polis birimlerine destek verilmesi için başka bir çözüm bulunması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Belçika'nın güvenliği sınırlarının dışında başlıyor ve bu da bizim temel görev alanımız." değerlendirmesinde bulunan Compernol, Belçikalı yetkililere çözüm üretilmesi için çağrı yaptı.

Maliyeti 200 milyon avro

Askerlerin sokaklarda devriye gezmesinin son 4 yılda Belçika hükümetine maliyetinin yaklaşık 200 milyon avroya yaklaştığı ifade ediliyor.

Brüksel'deki terör saldırıları sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde askerler, şehrin önemli noktalarında nöbet tutmaya ve devriye gezmeye başlamıştı. Devriye gezen askerlerin terör saldırısı hazırlığında olan bazı kişileri etkisiz hale getirdiği bildirilmişti.

Brüksel'de bir metro istasyonu ve havalimanında 22 Mart 2016'da düzenlenen saldırılarda 32 kişi ölmüş, 270 kişi yaralanmıştı.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde
Libya'da Türkiye'yi dışlayan senaryolar sonuçsuz kalacak
Terörün gölgesinde Türkiye-Somali ilişkileri
Süleymani suikastı sonrası süreçte Haşdi Şabi'nin geleceği

Benzer haberler

Belçika sokaklarındaki askerler çekiliyor

Belçika sokaklarındaki askerler çekiliyor

Şehit cenazesinde bir grup genç üşümesinler diye montlarını askerlere giydirdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Somali'deki saldırı terörle mücadelemizde bizi yıldıramaz

AB'nin kalbi Brüksel'de dilencilik toplumsal soruna dönüşüyor

AB'nin kalbi Brüksel'de dilencilik toplumsal soruna dönüşüyor
PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında yitirilen canlar unutulmadı

PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında yitirilen canlar unutulmadı
Sahipsiz köpeklere şefkatle bakıyor

Sahipsiz köpeklere şefkatle bakıyor