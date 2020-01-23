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Dünya

Libya Hükümeti'nden başkentte hava trafiğinin normale dönmesi için BM’ye çağrı

Libya’nın Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusunda, Halife Hafter’e bağlı gayri meşru silahlı milislerin, başkent Trablus'a yönelik uçuşa yasak bölge uygulamasının kaldırılması için BM'ye çağrı yaptı.

Enes Canlı   | 23.01.2020
Libya Hükümeti'nden başkentte hava trafiğinin normale dönmesi için BM’ye çağrı

Trablus

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Başbakan Fayiz es-Serrac, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile başkente gelecek tüm askeri ve sivil uçakları düşürmekle tehdit eden Halife Hafter güçlerinin, uçuşa yasak bölge uygulama girişimi üzerine bir toplantı gerçekleştirdi. 

Serrac ve Mişri, "başkentteki hava trafiğinin güvenli biçimde devam etmesinin can alıcı öneme sahip olduğunu" değerlendirerek, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliğini, "sivillerin canını korumak için ciddi adımlar atma ve başkente gelecek ticari uçuşlara yönelik tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik görevini yerine getirmeye" çağırdı.

Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun sözcüsü Ahmed el-Mismari, sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan basın toplantısında, başkentin 120 kilometre güneyindeki Giryan kentinden, 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve başkentte Mitiga Havalimanı'nın da içinde yer aldığı Trablus sahiline kadar uzanan alanı, uçuşa yasak bölge ilan ettiklerini duyurmuştu.

Mismari, başkentin dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı dahil bu bölge içindeki tüm sivil ve askeri uçakları "meşru hedef" sayacaklarını belirtmişti.

Hafter'e bağlı güçlerin tehdidinin ardından, Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durdurulmuştu.


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