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Dünya

İtalya'da iklim aktivistleri yol kapatma eylemleri yaptı

İtalya'nın çeşitli kentlerinde iklim aktivistleri yol kapatma eylemi gerçekleştirdi.

Barış Seçkin  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
İtalya'da iklim aktivistleri yol kapatma eylemleri yaptı Fotoğraf: Piero Cruciatti/AA

Roma

İtalya'da geçen yıldan bu yana, başta tarihi çeşmeler olmak üzere farklı yerlerde tepki çeken eylemler düzenleyen "Son Nesil (Ultima Generazione)" aktivist grubunun üyeleri, bu kez Milano'da ve Cagliari'de iklim kriziyle mücadeleye dikkati çekmek amacıyla yol kapatma eylemi yaptı.

Ülkenin ikinci büyük şehri Milano'da sabah saatlerinde kente güneyden giriş sağlayan Lucania Bulvarı'ndaki yaya geçidine oturan 6 aktivist, açtıkları pankartla trafiği durdurdu.

Sürücülerin tepkilerine rağmen eylemlerini sonlandırmayan aktivistlere İtalyan Jandarması müdahale etti. Protestocular, bulundukları yerden yaka paça kaldırılarak uzaklaştırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

İklim aktivistleri, Sardinya Adası'ndaki Cagliari kentinde de Roma Caddesi'nde trafiği durdurma eylemi yaptı. Basındaki haberlere göre, eylem nedeniyle sürücüler ile aktivistler arasında gergin anlar yaşandı. Aktivistlerin uzaklaştırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Aktivistler, daha önce de başkent Roma’daki çevre yolu olmak üzere ana arterlerde yol kapatma eylemi yapmış ve sürücülerin tepkisini çekmişti.

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