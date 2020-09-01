Euro
8.80
Dolar
7.36
BIST 100
1,076.28
Altın
1,972.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya'da iktidar partisinin yeni lideri ve başbakan 14 Eylül'de belli olacak

Japonya’da geçen hafta istifa eden Başbakan ve iktidardaki Liberal Demokrat Partisinin (LDP) lideri Abe Şinzo’nun yerine geçecek isim 14 Eylül’deki oylamayla belirlenecek.

Ahmet Furkan Mercan   | 01.09.2020
Japonya'da iktidar partisinin yeni lideri ve başbakan 14 Eylül'de belli olacak

Tokyo

LDP Genel Konsey toplantısında partinin yeni liderinin ve Japonya'nın yeni başbakanın belirlenmesine yönelik seçim takvimi ve şartları belli oldu.

Haftaya salı başlayacak parti içi yarışta, yeni lider sadece milletvekilleri ile ülke genelindeki 47 eyaletten 3'er LDP delegesinin oy kullanacağı 14 Eylül’deki seçimde belirlenecek.

Seçimi kazanarak partinin yeni lideri olacak isim, LDP hakimiyetindeki Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) 16 Eylül’de düzenlenmesi beklenen olağanüstü oturumda Japonya’nın yeni başbakanı olarak ilan edilecek.

Son durum

Muhtemel adaylar arasından şimdiye dek LDP Siyasi İşler Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile eski Savunma Bakanı İşiba Şigeru liderlik yarışında yer alacaklarını açıkladı.

Kişida, zamanın dönüşmesiyle ortaya çıkan yeni meseleler üzerinde çalışmaları gerektiğini belirterek, insanların iş birliğini kazanabilecek bir lider olmak istediğini kaydetti.

İşiba ise "kartların kendisi aleyhine karıldığını" ileri sürerek, tüm parti mensuplarının oy kullanamayacağı liderlik seçimlerini "talihsizlik" olarak niteledi.

Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide'nin adaylığını açıklaması beklenirken, Savunma Bakanı Kono Taro ise seçimde aday olmayacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 187 bin 825'e yükseldi
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Yakın izlem amacıyla hastanede olacağım
İngiltere'de okullar yeniden açıldı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti
Kovid-19 kalbi tuttuğunda ölüm riski artıyor

Benzer haberler

Japonya'da iktidar partisinin yeni lideri ve başbakan 14 Eylül'de belli olacak

Japonya'da iktidar partisinin yeni lideri ve başbakan 14 Eylül'de belli olacak

Japonya'da başbakanlık yarışında 3 isim öne çıkıyor

Japonya'nın yeni başbakanı 17 Eylül'de belli olabilir

İstikrarlı Japon siyasetçi Abe uzun dönemiyle hatırlanacak

İstikrarlı Japon siyasetçi Abe uzun dönemiyle hatırlanacak
Japonya Başbakanı Abe görevinden istifa etti

Japonya Başbakanı Abe görevinden istifa etti
Japonya Başbakanı Abe'nin istifa edeceği iddia edildi

Japonya Başbakanı Abe'nin istifa edeceği iddia edildi