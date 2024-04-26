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Ekonomi

Toyota, 2023 mali yılı için 10,1 milyonluk araç üretim hedefini yakalayamadı

Toyota Motor, 2023 mali yılı araç üretiminin yüzde 9,2 artışla 9,97 milyona yükseldiğini bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Toyota, 2023 mali yılı için 10,1 milyonluk araç üretim hedefini yakalayamadı

Tokyo

Japon üretici Toyota, açıklamasında Nisan 2023-Mart 2024 kapsamlı üretim, satış ve ihracat verilerini duyurdu.

Buna göre Toyota'nın 2023 mali yılında araç üretimi önceki mali yıla yüzde 9,2 artışla 9,97 milyona yükseldi.

Japon firmanın 2023 mali yılı kapsamlı daha önce duyurduğu 10,1 milyonluk araç üretim hedefi tutturulamadı.

Deniz aşırı üretim yüzde 5 artışla 6,66 milyona yükseldi. Avrupa ve Kuzey Amerika menşeli talep, bu artışa etki etti

Firmanın Japonya içi üretimi ise yüzde 18,7 artışla 3,31 milyona çıktı. Bu artışa Kovid-19 sonrası ülke içi araç talebinin normalleşmesi olumlu yansıdı.

Toyota'nın küresel satışları ilk kez 10 milyonu geçti

Japon firmanın 2023 mali yılı küresel araç satışı, önceki mali yıla kıyasla yüzde 7,3 artışla 10,31 milyona yükseldi.

Satış rakamı, Toyota tarihinde bir mali yıl kapsamlı ilk kez 10 milyona sınırını geçti. Deniz aşırı ve ülke içi satış performansı bu rekora katkı sundu.

Deniz aşırı satışlar yüzde 7 artışla 8,78 milyona, Japonya içi satışlar da yüzde 8,7 artışla 1,53 milyona yükseldi.

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