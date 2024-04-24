Fukuşima'da elektrik kesintisi nedeniyle atık su tahliyesi durduruldu
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santrali'nden atık su tahliyesinin, elektrik kesintisi nedeniyle durdurulduğu bildirildi.
Tokyo
Santral işleticisi Tokyo Electric Power'ın (TEPCO) açıklamasına göre, santralde bir kazı çalışması sonucu, yerel saatle 10.43'te elektrik kablosunda hasar meydana geldi. Hasar sonrası, sismik izolasyon binasındaki gaz türbin jeneratöründe, voltaj kaybı kaynaklı kısmi elektrik kesintisi oluştu.
Olay anında kazıya yakın noktada olduğu belirlenen bir işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı işçinin vücudunda radyoaktif kirlenme saptanmadı.
Elektrik kesintisi nedeniyle atık su tahliyesi geçici olarak durduruldu.
Atık suyun güvenliğine yönelik anormal bir durum yok
Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kesintinin, tesisteki hafriyat çalışmaları sırasında kabloların kazara hasar görmesi sonucu oluştuğu değerlendiriliyor." dedi.
Hayaşi, reaktörlerdeki soğutma işlevlerinin korunduğunu, atık suyun güvenliğine yönelik anormal bir durumun meydana gelmediğini bildirdi.
Tahliyede son durum
TEPCO'nun açıklamasına göre, 31 Mart 2024'te sona eren 2023 mali yılı boyunca 4 farklı evrede toplamda 31 bin 200 ton atık su Pasifik Okyanusu'na tahliye edildi.
Bu evrelerin ilki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5-23 Ekim, üçüncüsü 2-20 Kasım ve dördüncüsü 28 Şubat-17 Mart'ı kapsamıştı.
TEPCO, 1 Nisan'da başlayan 2024 mali yılının ilk atık su boşaltım evresini ise 19 Nisan-7 Mayıs'ta gerçekleştiriyor.
Bu evrede 7 bin 800 ton atık su boşaltılacak.
31 Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılı boyunca işletici firma, 7 boşaltım evresinde toplamda 54 bin 600 ton atık suyu tahliye etmeyi planlıyor.
Atık su tahliyesi
TEPCO, santraldeki radyoaktif özellikli atık suyun boşaltımını Ağustos 2023'te başlatmıştı. Atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa boşaltılıyor.
Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Temmuz 2023'teki nihai raporunda, Japonya'nın atık su tahliye planının, uluslararası güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.
Japonya'da 2011'de 9 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile sonrasındaki tsunaminin santraldeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral çevresi tahliye bölgesi ilan edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.