Euro
9.99
Altın
1,780.07
Dolar
8.54
BIST 100
1,439.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu belirtti.

Betül Yürük   | 19.08.2021
BM Genel Sekreteri Guterres, liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu söyledi

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, lBM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kiminle ne amaçla olur netleşmesi durumunda (Taliban ile) konuşmaya hazırım." dedi.

ABD'nin, başkent Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki tahliyeleri tamamlayıp çekilmesinin ardından havalimanını BM'nin işletip işletemeyeceğinin sorulması üzerine ise Guterres, "Havaalanı işletme kapasitemiz olduğunu sanmıyorum. Havalimanında olmamızın yararlı olacağı düşünülürse açıkçası tüm taraflarla iş birliği yapabiliriz. Şu anki şartlar altında BM'nin havalimanı işletebilmesi gerçekçi değil." yanıtını verdi.

Guterres, Afganistan'da tüm etnik grupları temsil eden kapsayıcı bir hükümet kurulması ve özellikle de kadınların insan haklarına saygı duyulması çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 19 bin 320 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti
Filistin’de son 24 saatte bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya Başbakanı Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 962 kişi öldü

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu söyledi

BM Genel Sekreteri Guterres, liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu söyledi

Afganistan'da yaklaşık 1 trilyon dolar değerindeki maden rezervleri yeniden gündemde

Pentagon: Taliban, Amerikalıların Kabil'deki havalimanına güvenli erişimine yardımcı oluyor

BM: Arakanlı Müslüman mülteciler 2020'de Bengal Körfezi ve Andaman Denizi rotasında en ölümcül yılı yaşadı

BM: Arakanlı Müslüman mülteciler 2020'de Bengal Körfezi ve Andaman Denizi rotasında en ölümcül yılı yaşadı
AP-NORC ortak anketi, Amerikalıların üçte ikisinin Afganistan’daki savaşı desteklemediğini ortaya koydu

AP-NORC ortak anketi, Amerikalıların üçte ikisinin Afganistan’daki savaşı desteklemediğini ortaya koydu
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Afganistan'da ulus ve devlet inşasında başarısız olunduğunu söyledi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Afganistan'da ulus ve devlet inşasında başarısız olunduğunu söyledi