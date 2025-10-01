Dolar
41.58
Euro
48.77
Altın
3,871.08
ETH/USDT
4,333.60
BTC/USDT
117,891.00
BIST 100
11,220.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” Gazze’ye doğru seyrini sürdürüyor
logo
Dünya

Afganistan'da 48 saatlik kesintinin ardından internet ve telekomünikasyon hizmetlerine erişilebiliyor

Afganistan'da yaklaşık 48 saat süren bir kesintinin ardından, internet ve telekomünikasyon sistemlerinin yeniden erişilebilir hale geldiği belirtildi.

Ayşe İrem Çakır  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Afganistan'da 48 saatlik kesintinin ardından internet ve telekomünikasyon hizmetlerine erişilebiliyor Fotoğraf: Mohammad Noori/AA

Ankara

BBC'ye konuşan bir kaynak, Afganistan'da internet ve telekomünikasyon sistemlerinde yaklaşık 48 saat boyunca yaşanan kesintiye ilişkin açıklamada bulundu.

Kaynak, yönetimin özel emriyle sistemlerin yeniden erişilebilir hale geldiğini belirtirken, Netblocks internet izleme kuruluşuna göre ise bağlantı "kısmi şekilde" kurulmaya başlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Afganistan'da internet ve telekomünikasyon hizmetlerinde kesinti

Afganistan yerel basınında, yönetimin kararıyla birkaç haftadır bazı kentlerde fiber optik internetin kesildiğine dair haberlere yer verilmişti.

Tolo News'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı haberde ise ülkedeki internet ve telekomünikasyon kesintisinin 29 Eylül'de yerel saatle 17.00 civarında başladığı bildirilmişti.

Afganistan yönetimi ise ülke genelinde internet yasağı getirildiğine dair iddiaları reddederek internet kesintilerinin eski fiber optik kabloların yıpranmasından ve değiştirilmesinden kaynaklandığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve sismik araştırma gemilerini geri çektiği" iddiasını yalanladı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
MSB: Doğu Akdeniz'deki insani yardım faaliyetleri kapsamında 11 kişi tahliye edildi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan 4 katlı bina çöktü
Bursa'daki "pitbull"lu saldırı davasında sanıkların 21'er yıla kadar hapsi istendi

Benzer haberler

Afganistan'da 48 saatlik kesintinin ardından internet ve telekomünikasyon hizmetlerine erişilebiliyor

Afganistan'da 48 saatlik kesintinin ardından internet ve telekomünikasyon hizmetlerine erişilebiliyor

Ankara'da 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri yapılacak

Çin, Trump'ın Bagram planıyla "bölgesel gerilimi ve cepheleşmeyi kışkırtmasına" karşı çıkıyor

ABD Gizli Servisi, New York'u tehdit eden telekomünikasyon ağını çökerttiğini açıkladı

ABD Gizli Servisi, New York'u tehdit eden telekomünikasyon ağını çökerttiğini açıkladı
Trump, Begram Hava Üssü'nü geri alma konusunda Afganistan ile görüştüklerini belirtti

Trump, Begram Hava Üssü'nü geri alma konusunda Afganistan ile görüştüklerini belirtti
Çin'e göre Trump'ın Bagram Üssü'nü geri alma planı "bölgesel gerilimi kışkırtıyor"

Çin'e göre Trump'ın Bagram Üssü'nü geri alma planı "bölgesel gerilimi kışkırtıyor"

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet