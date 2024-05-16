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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 223 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 272'ye çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 35 bin 272'ye yükseldi.

Muhammed Emin Canik  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
İsrail'in 223 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 272'ye çıktı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf - AA

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 223 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 39 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 64 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 272'ye, yaralı sayısının 79 bin 205'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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