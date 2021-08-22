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Dünya

Gazze'deki Filistinli gruplar, abluka sona erene kadar halk faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti

Gazze'deki Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs kentinde uyguladığı abluka ve işgal sona erene kadar halk faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Halime Afra Aksoy   | 22.08.2021
Gazze'deki Filistinli gruplar, abluka sona erene kadar halk faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti

Gazze

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların temsilcisi Mahmud Halef, Gazze kentinin doğu sınırı yakınlarında basın toplantısı düzenledi.

Halef; işgal güçleri Kudüs ve Batı Şeria'dan elini çekene ve Gazze'deki abluka kaldırılana kadar, ayrıca bölgedeki yeniden imar çalışmalarının aksatılması ve bölgenin dünyaya açılmasının engellenmesine son verilene kadar halk faaliyetlerinin tereddütsüz ve geri adım atmaksızın devam edeceğini vurguladı.

Söz konusu faaliyetlere katılım çağrısında bulunan Halef, faaliyetlerinin mahiyetine ilişkin bilgi vermedi.

Halef, Gazze'nin Filistin'den tecrit edilmesi politikasının başarısız olacağını belirterek, Filistinli grupların Gazze Şeridi'nde uygulanan ablukayı kabul etmediğinin altını çizdi.

Temsilci, uluslararası toplumdan ve aracılardan, "Gazze'deki insani krizin sona ermesi için çaba sarf etmelerini" istedi.

İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla dün akşam Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere ateşli silah ve gaz bombalarıyla müdahale etmiş, 22'si çocuk, 41 Filistinlinin yaralandığı açıklanmıştı.

Avustralya asıllı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Camisi'nin mihrabı ve bin yıllık minberini yakmıştı.

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