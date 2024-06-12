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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNICEF: İsrail’in saldırıları nedeniyle yetersiz beslenen 3 bin çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail’in Gazze’nin güneyindeki Refah kentine saldırıları nedeniyle yetersiz beslenen yaklaşık 3 bin çocuğun ailelerinin gözleri önünde ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Bekir Aydoğan  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
UNICEF: İsrail’in saldırıları nedeniyle yetersiz beslenen 3 bin çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya

İstanbul

UNICEF’ten, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana insanlık felaketine yol açtığı Gazze’deki saldırılarının çocuk ölümleri üzerindeki etkisine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze'nin orta ve güney kısımlarında yapılan yetersiz beslenme taramalarından elde edilen ilk sonuçlara göre orta ve şiddetli yetersiz beslenme vakalarının Mayıs’ın ikinci haftasından bu yana arttığı belirtildi.

İsrail’in Refah’taki saldırılarının yardım dağıtımı ve insani yardım erişimini önemli ölçüde engellediği vurgulanan açıklamada, yetersiz beslenen yaklaşık 3 bin çocuğun, İsrail’in Refah’a saldırısı sonucu tedaviden mahrum bırakılması nedeniyle ailelerinin gözleri önünde ölme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Gazze’de daha fazla savunmasız çocukların yetersiz beslenmeye yakalanma riskinin de endişe verici olduğunun altı çizildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 202 Filistinli öldürüldü, 84 bin 932 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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