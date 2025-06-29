İsrail'in Gazze'ye bu sabah düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 13 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların ve zorla yerinden edilenlerin de bulunduğu 13 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Ankara
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği bombalı saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralananlar ise Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Gazze kentinin orta kesimindeki Zaviye pazarı da İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
İsrail ordusu Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde de bir evi vurdu. Saldırıda biri 2, diğeri 3 yaşında 2 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze kentinin orta kesiminde Samir kavşağı yakınlarında zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır, İsrail İHA'sıyla vuruldu, çok sayıda Filistinli yaralandı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda 2'si çocuk 5 Filistinli yaşamını yitirdi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun bazı binaları havaya uçurduğu ve top atışları düzenlediği Cibaliya beldesi ve çevresi ile Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi şiddetli bir geceye tanıklık etti.
İsrail ordusu, sabah saatlerinde aralarında Tuffah ve Cibaliya'nın da bulunduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı mahalle ve beldelere saldırı tehdidinde bulunarak, Filistinliler için "sürgün emri" yayımlamıştı.
İsrail ordusu Gazze'de yardım bekleyenlere ateş açtı, 5 kişi hayatını kaybetti
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Refah'ın kuzeybatısındaki Şakuş bölgesinde yardım dağıtım merkezi yakınlarında bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.
Birleşmiş Milletler raporlarına göre, geçen ay kurulan ve uluslararası toplum tarafından meşruiyeti tanınmayan Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail güdümlü dağıtım noktalarında şimdiye dek 550'den fazla Filistinli öldürüldü.
Bu noktalar, sivil halk için birer "kitlesel infaz alanına" dönüşürken, Filistinliler hem açlıkla hem de onurlarını zedeleyen zorla göç politikalarıyla karşı karşıya bırakılıyor.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı, hayvanlarına el koydu
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda bir bedevi topluluğuna saldırdı, Kuzey Ağvar'da bir Filistinliye ait inek sürüsüne el koydu.
Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden (BEYDER) yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamaya göre, İsrailli bir grup, İsrail ordusunun koruması altında Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinin kuzeyinde bulunan Arap el-Malihat Bedevi topluluğuna baskın düzenledi.
Bu saldırının, "Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesi için tekrarlanan baskınlar ve günlük yaşam içerisinde uygulanan kısıtlamalarla bölge sakinlerinin zorla tahliyesine yönelik kasıtlı bir planın parçası olduğu" ifade edildi.
Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kuzey Ağvar'a bağlı Hımma bölgesinde bir Filistinliye ait inek sürüsüne otladıkları sırada el koydu.
Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun açıklamasına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin devam eden saldırıları nedeniyle 7 Ekim 2023'ten 2025'in mayıs ayı sonuna kadar 323 ailenin yaşadığı 30 Filistinli bedevi topluluğu evlerinden ayrılarak başka yerlere göç etmek zorunda bırakıldı.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da sadece mayıs ayı içinde 415 saldırı gerçekleştirdi.
Filistin'den uluslararası topluma "İsrail'in Batı Şeria’daki saldırılarını durdurun” çağrısı
Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria’da saldırılarını artıran, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işlediği suçların durdurulması için uluslararası toplumdan caydırıcı önlemler alınmasını talep etti.
Filistin Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, fanatik İsraillilerin sivillere yönelik saldırılarının durdurulması ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanması için uluslararası toplumun, uluslararası hukuk ve meşruiyet temelinde sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.
Açıklamada, özellikle son dönemde Filistinli köylere ve beldelere yönelik toplu saldırıların "silahlı ve organize Yahudi milislerle işgalci İsrail ordusu arasında açık bir rol paylaşımına işaret ettiği" aktarılan açıklamada, "Yerleşimci çetelerinin Filistinlilere, topraklarına, mülklerine ve kutsallarına yönelik saldırılarının durdurulması için uluslararası toplumun etkili adımlar atması çağrısında bulunuyoruz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.