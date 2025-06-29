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İzmir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

Metin Aydemir  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
İzmir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İzmir

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 13.40 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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