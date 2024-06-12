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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İrlanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Filistin destekçileri İsrail'e yaptırım talebiyle gösteri düzenledi.

Huzeyfe Taştan  | 12.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
İrlanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Huzeyfe Taştan - AA

Dublin

İrlanda Parlamentosu önünde düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı. Göstericiler, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e İrlanda hükümetinin yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.

Gazze'de İsrail'in saldırılarında öldürülen bebek ve çocukları temsilen yere sarı sandalye ve bebek maketleri koyan göstericiler, "Aileler katledildi", "İrlanda üzerinden silahlanmaya izin vermeyin" ve "İsrail Büyükelçisini sınır dışı edin" yazılı dövizler açtı.

Ayrıca, "İsrail, bugün kaç çocuk öldürdüğünü saklayamazsın" şeklinde slogan atıldı.

Gösteriye katılanlardan Karen Moynihan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteriye ülkenin birçok yerinden sanatçı, sağlık çalışanı, öğretmen ve aktivistin katıldığını, Filistinlilere mutlak desteklerini göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Moynihan, "Filistin'de son 8 aydır yaşanan soykırımı daha fazla oturup izleyemeyiz. Gazze ve Batı Şeria'da insanların başına neler geldiğini sergilediğimiz küçük bir sahneyi göstermek için buradayız. Soykırım konusunda arkamıza yaslanıp hükümetimizin veya uluslararası toplumun yeterince çaba harcadığını düşünmelerine izin veremeyiz. Filistin özgürleşene kadar hiçbir şey yeterli olmayacak." dedi.

Göstericilerden Dublin Üniversitesi öğrencisi Josi Collins de "İrlandalıların Filistin'deki işgalde neler yaşandığı iyi anladığını" ifade etti.

Saldırıları "Filistin halkına yönelik bir soykırım" şeklinde nitelendiren Collins, "İrlandalılar olarak bu soykırıma karşı durmanın ahlaki bir görevimiz olduğunu söylüyoruz. İsrail'in ayrım gözetmeksizin Filistinli kadın, erkek, çocukları katlettiğini görüyoruz. Refah'ta neler olduğunu görüyoruz ve İrlanda hükümetinin bu yaşananlara karşı olduğundan, İsrail'e yaptırım uyguladığından emin olmak için buradayız." diye konuştu.

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