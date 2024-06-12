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Dünya

İsrail'in kuzeyindeki yangınların stratejik tesisler için tehlike oluşturduğu belirtildi

İsrail'in kuzeyinde Hizbullah tarafından atılan füzeler sebebiyle çıkan yangınların bölgedeki bazı stratejik tesisler için tehlike oluşturduğu bildirildi.

Zein Khalil, Hamdi Yıldız  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
İsrail'in kuzeyindeki yangınların stratejik tesisler için tehlike oluşturduğu belirtildi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf - AA

Kudüs

Haaretz gazetesine göre, "İsrail'in Kuzey Bölgesi İtfaiye Şefi Yair Kiyam, Hizbullah'ın fırlatmış olduğu füzelerin bölgedeki stratejik tesisler için tehlike oluşturduğunu" söyledi.

Kiyam, kuzeydeki Celil bölgesindeki Yahudi yerleşim bölgelerinde çıkan yangınların İsrail ordusu, İtfaiye İdaresi ve Doğal Yerler Yönetimi tarafından yürütülen çalışmalar sonucu kontrol altına alınmak üzere olduğunu kaydetti.

Kiyam, yangınların hangi stratejik tesislere yönelik tehlike oluşturduğuna açıklık getirmedi.

Öte yandan İsrail ordu radyosu da Hizbullah'ın bugün İsrail tarafına 215 füze fırlattığını ve bir insansız hava aracı gönderdiğini kaydederken, Yedioth Ahronot gazetesi ise bugünkü saldırıların savaşın başlangıcından bu yanaki en büyük saldırılar olduğunu vurguladı.

İsrail'in kuzeyine bugün öğle saatlerinde Lübnan'ın güneyinden gerçekleşen saldırılar sebebiyle sirenlerin çaldığı belirtildi.

Yedioth Ahronot, Hizbullah tarafından atılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyinde birçok yangın çıktığını ve bunların bazılarının ancak 5 saat sonra kontrol altına alınabildiğini bazılarına ise müdahalenin devam ettiğini duyurdu.


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