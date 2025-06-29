Dolar
39.91
Euro
46.74
Altın
3,274.27
ETH/USDT
2,438.60
BTC/USDT
107,309.00
BIST 100
9,404.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İran'a saldırılar sonrası Tel Aviv'de ilk kez Gazze'deki esirlerin getirilmesi talebiyle gösteri yapıldı

Binlerce İsrailli, hükümetten, ateşkesle sona eren İran'a saldırıların ardından Gazze Şeridi'ndeki esirleri geri getirecek bir anlaşma imzalanması talebiyle Savunma Bakanlığı önünde toplandı.

Burak Dağ  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
İran'a saldırılar sonrası Tel Aviv'de ilk kez Gazze'deki esirlerin getirilmesi talebiyle gösteri yapıldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Tel Aviv

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına yanaşmamakla suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetten, kapsamlı bir anlaşma talebiyle İran'a saldırılar sonrası ilk kez Tel Aviv'de protesto düzenledi.

İsrailli esirlerin yakınlarının bir araya geldiği çatı oluşumun, İran'a saldırıların ardından "bir anlaşma için tarihi fırsat penceresinin açıldığı" sloganıyla yaptığı çağrı üzerine binlerce kişi, akşam saatlerinde başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinin önünde 2 hafta sonra ilk kez toplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu ve iktidar koalisyonu aleyhinde attıkları sloganlarla hükümetten Gazze'de ateşkes ve Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşması imzalanmasını talep etti.

AA muhabirine konuşan İsrailli gösterici Hanan Gilotz, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması için tekrar meydanlara indiklerini belirterek, Netanyahu'nun yalnızca kendisi için faydalı olması durumunda ateşkese yanaşacağını vurguladı.

Anlaşmanın yalnızca ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'ya baskısıyla gelebileceğine inandığını söyleyen Gilotz, "Trump'ın, Netanyahu üzerinde nüfuz sahibi olduğunu düşünüyorum. Onun artık Netanyahu'nun kolunu büküp "Bibi, artık yeter" demesini umuyorum." ifadesini kullandı.

"Hem Gazzeliler hem de İsrail halkı için korkunç bir çatışma"

İsrailli gösterici Noam Traub da Netanyahu hükümetinin Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmaya istekli olmadığını belirterek, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırıların "hem Gazze'deki insanlar hem de İsrail halkı için korkunç bir çatışma" olduğunu dile getirdi.

Gazze’ye saldırıların bir an önce bitmesini arzu ettiğini belirten Traub, esirler evlerine dönene kadar Netanyahu hükümetinin hiçbir açıklamasına inanmadığını söyledi.

Gösterilere katılan David isimli protestocu ise Netanyahu'nun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları "durdurmaktan çok korktuğunu" vurgulayarak, "Çünkü savaşı durdurursa hükümeti düşebilir." dedi.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı sürpriz saldırı sonrası ülke çapında gösteriler yasaklanmıştı.

İsrail, 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırı başlatmıştı. İran'dan da İsrail'e füze ve insansız hava aracıyla misilleme saldırıları yapılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar 24 Haziran'da ateşkesle sonlandırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Katliama alışma Gazze'yi unutma" eylemi
Çankırı'da tıra çarpan araçtaki 5 özel harekat kursiyerinden 2'si öldü, 3'ü yaralandı
İstanbul'da bazı metro istasyonlarının işletmeye kapatılma saatinde değişiklik
DMM, İzmir'deki orman yangınının "kasten çıkarıldığı" iddiasını yalanladı
Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasındaki barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Benzer haberler

İstanbul'da "Katliama alışma Gazze'yi unutma" eylemi

İstanbul'da "Katliama alışma Gazze'yi unutma" eylemi

İsrailli yetkililer, Trump'ın "Gazze'de yakında ateşkes sağlanacağı" yönündeki açıklamasını şaşkınlıkla karşıladı

İran'a saldırılar sonrası Tel Aviv'de ilk kez Gazze'deki esirlerin getirilmesi talebiyle gösteri yapıldı

Stockholm ve Viyana'da Filistin'e destek gösterileri

Stockholm ve Viyana'da Filistin'e destek gösterileri
İsrail'in İran'a saldırılarının Arap ülkelerinin ekonomileri üzerindeki etkileri

İsrail'in İran'a saldırılarının Arap ülkelerinin ekonomileri üzerindeki etkileri
İran: UAEA Başkanı Grossi bundan sonra ülkeye giremez

İran: UAEA Başkanı Grossi bundan sonra ülkeye giremez
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet