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Dünya

BM Afganistan'daki 100'e yakın uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye edecek

Birleşmiş Milletler, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki uluslararası personelini güvenlik nedeniyle Kazakistan'a tahliye edecek, insani yardım personeli ise ülkede kalacak.

Betül Yürük   | 18.08.2021
BM Afganistan'daki 100'e yakın uluslararası personelini Kazakistan'a tahliye edecek Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat/AA

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, 100 civarında uluslararası personelin Kabil'den Kazakistan'ın Almatı kentine tahliye edileceğini söyledi.

Uluslararası personelin bir süre Almatı'dan çalışacağını belirten Dujarric, Afganistan'daki güvenlik durumuna göre hareket edeceklerini ve personelin koşullar el verdiğinde Afganistan'a geri döneceğini ifade etti.

Dujarric, insani yardım personelinin ise Afganistan'da kalmaya devam ettiğini ve milyonlarca insana yardım sağladığını söyledi.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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