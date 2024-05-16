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Samsun'da öğrencinin okula getirdiği biber gazı topunun patlamasıyla 25 öğrenci gazdan etkilendi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir okulda, öğrencinin getirdiği biber gazı topunun sınıfta patlaması sonucu gazdan etkilenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Yaşar Karaman  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Samsun'da öğrencinin okula getirdiği biber gazı topunun patlamasıyla 25 öğrenci gazdan etkilendi

Samsun

Alınan bilgiye göre, Fatih Ortaokulu'nda bir öğrencinin okula soktuğu biber gazı topunun teneffüste topla oynadığı sırada patlaması sonucu biber gazı sınıfa yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sınıfta bulunan ve biber gazından etkilenen 25 öğrenci, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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