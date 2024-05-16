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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

Ekrem Payan  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı

Şırnak

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez, İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinde terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve terör örgütünün propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada terör örgütüne ait dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı
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