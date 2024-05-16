Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 40 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez, İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinde terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve terör örgütünün propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada terör örgütüne ait dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.