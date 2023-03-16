Dolar
19.00
Euro
20.15
Altın
1,912.89
ETH/USDT
1,653.20
BTC/USDT
24,591.00
BIST 100
5,155.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinden dolayı alt tarafı suyla dolan Abide Köprülü Kavşağında ekiplerin çalışması devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci olay yerinde incelemelerde bulunuyor
logo
Gündem

İstanbul'da DEAŞ, HTŞ ve El Kaide operasyonunda 13 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ, HTŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Uğur İslamoğlu  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
İstanbul'da DEAŞ, HTŞ ve El Kaide operasyonunda 13 zanlı yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, El Kaide ve HTŞ terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ülke için tehlike oluşturdukları değerlendirilen, "yabancı terörist savaşçı" olarak nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için bir ilçede belirlenen 12 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de sağanak etkili oldu
Keşan'da kuraklık nedeniyle su kullanımına sınırlandırma getirilecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türk Devletleri Teşkilatı hepimizin rüyasıydı. Gerçek oldu
İstanbul'da DEAŞ, HTŞ ve El Kaide operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Kahramanmaraş'ta acil yıkılması gereken binalarda çalışma sürüyor

Benzer haberler

İstanbul'da DEAŞ, HTŞ ve El Kaide operasyonunda 13 zanlı yakalandı

İstanbul'da DEAŞ, HTŞ ve El Kaide operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Pakistan'da mahkeme, İmran Han'a yönelik polis operasyonunu yarına kadar askıya aldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Beyaz Saray ve ABD Dışişlerinde temaslarda bulundu

İzmir merkezli "kripto para dolandırıcılığı" operasyonunda 42 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli "kripto para dolandırıcılığı" operasyonunda 42 şüpheli yakalandı
Mardin'de 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
"Eren Abluka Sonbahar Kış- 26 Operasyonu"nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

"Eren Abluka Sonbahar Kış- 26 Operasyonu"nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet