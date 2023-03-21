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İstanbul'da FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün örgütsel iletim modeli olan ankesörlü telefonlardan ardışık şekilde arandıkları tespit edilen 1 eski askeri personel, kapatılan askeri okuldan 13 öğrenci ve 1 mahrem imamın yakalanmasına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Başak Akbulut Yazar  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) örgütsel iletim modeli olan ankesörlü telefonlardan ardışık şekilde arandıkları tespit edilen 1 eski askeri personel, kapatılan askeri okuldan 13 öğrenci ve 1 mahrem imamın yakalanmasına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ile ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda Hava kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen 1 eski askeri personel, askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisinin bulunduğu tespit edilen 13 askeri öğrenci ile FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında "mahrem imam" olduğu tespit edilen 1 sivil "mahrem imam" olmak üzere toplam 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Örgütsel mensubiyetlerine dair haklarında itirafçı beyanları da bulunan şüphelilerden 14'ü, başsavcılığın talimatıyla İstanbul'da yapılan operasyonda gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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