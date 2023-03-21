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Taşkın önleme çalışmaları kapsamında Meriç Nehri yatağında kum temizliği yapılıyor

Edirne'de Meriç Nehri'nde olası taşkın riskine karşı yatak temizliği başlatıldı.

Gökhan Zobar  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Taşkın önleme çalışmaları kapsamında Meriç Nehri yatağında kum temizliği yapılıyor Fotoğraf: Gökhan Zobar

Edirne

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Süvari Köprüsü arasındaki kesiminde çalışma gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında nehir yatağına indirilen iş makineleriyle su akışını yavaşlatan kum öbekleri temizleniyor.

Kepçelerle kamyonlara doldurulan kumların, sedde güçlendirme çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.

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