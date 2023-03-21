Taşkın önleme çalışmaları kapsamında Meriç Nehri yatağında kum temizliği yapılıyor
Edirne'de Meriç Nehri'nde olası taşkın riskine karşı yatak temizliği başlatıldı.
Edirne
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Süvari Köprüsü arasındaki kesiminde çalışma gerçekleştiriyor.
• Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Süvari Köprüleri arasında çalışma yürütülüyor— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 21, 2023
• Su akışını yavaşlatan kum öbekleri temizleniyor
Taşkın önleme çalışmaları kapsamında Edirne'deki Meriç Nehri yatağında kum temizliği yapılıyor https://t.co/ZveJXXZqpL pic.twitter.com/ZGMSy83SaN
Çalışmalar kapsamında nehir yatağına indirilen iş makineleriyle su akışını yavaşlatan kum öbekleri temizleniyor.
Kepçelerle kamyonlara doldurulan kumların, sedde güçlendirme çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.
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