Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından es-Sudani onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/16.00/16.15/17.00/17.45/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeşilkent Mezarlığı'nı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi çadır kentini ziyaret edecek, Nurdağı Eski İslahiye Yolu çadır alanında "Millet Buluşması"na katılacak.
(Gaziantep/12.20-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.
(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Deprem Şehitleri Ormanı Fidan Dikim Töreni"ne katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı tarımsal girdi fiyat endeksini, şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak.
(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlıkta düzenlenecek, "Sesinizi Duyuyoruz: Afet ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Paneli"ne katılacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Ege Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, 256. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'na iştirak edecek.
(İzmir/11.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 50. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki kabri başında anılacak.
(Sivas/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Yurt genelinde Nevruz Bayramı etkinlikleri izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu gruplarında son hafta mücadelesi başlayacak. K Grubu'nda Galatasaray Nef, Fransa'nın Limoges takımıyla, L Grubu'nda Darüşşafaka, İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Limoges/Tenerife/22.30)
4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında VakıfBank, deplasmanda İtalya'nın Vero Volley ekibiyle karşılaşacak.
(Milano/22.00)
5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftası, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(İzmir/16.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.