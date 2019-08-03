Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi temel atma törenine katılacak.
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’de gençlik kamplarına katılan KKTC’li gençleri kabul edecek.
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şavşat ve Ardanuç Belediyelerini ziyaret ederek, halka seslenecek, Ardahan 18. Ulusal Kültür Sanat ve Bal Festivali'ne katılacak.
4- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze Başkanlığınca düzenlenecek "Darülaceze Buluşması"na iştirak edecek.
5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, basın açıklaması yapacak ve alan incelemelerinde bulunacak.
6- İYİ Parti 4. Olağanüstü Kongresi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.
7- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
8- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin açılış programına katılacak.
9- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen B Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya ile karşılaşacak.
10- 18 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
11- Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sürüyor.
12- Beşiktaş Kulübünde olağan divan başkanlık kurulu seçimi, Vodafone Park Kuzey Tribünü toplantı alanında yapılacak.
13- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.
- Galatasaray ile Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, hazırlık maçında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.