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Muğla'da bin yıllık El yazması Kur'an-ı Kerim bulundu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bin yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

Durmuş Genç   | 03.08.2019
Muğla'da bin yıllık El yazması Kur'an-ı Kerim bulundu

Muğla

Muğla'nın Yatağan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bin yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu.

Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaşar Mahallesi'nde ikamet eden İ.K. ve D.K'nin piyasadan temin ettikleri rehinli, yakalamalı ve hacizli araçların motor bloklarını parça parça piyasa değerinin altında sosyal medya üzerinde kurdukları platformda sattıklarını tespit ederek çalışma başlattı.

Belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, bin yıllık ceylan derisi ciltli el yazması Kur'an-ı Kerim, Grek alfabesi yazılı ve figürlü yazıt taş, 5 motor, 14 motor bloğu, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 7 değişik araçlara ait ruhsat, 6 motor şasi parçası, sahte numara basılmış araç şasi parçası cep telefonu ve laptop ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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