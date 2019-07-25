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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katılıyor
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

25.07.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katılacak.

- Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da iştirak edecek.

2- Malezya Başbakanı Muhammed Türkiye'de

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i resmi törenle karşılayacak.

- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan, Muhammed'e Cumhuriyet Nişanı tevcih edecek, daha sonra ortak basın toplantısı düzenlenecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed onuruna resmi akşam yemeği verecek.

- Malezya Başbakan Mahathir Muhammed'e, YÖK Başkanlığında düzenlenecek törenle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilecek.

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

4- TCMB, temmuz ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayisi kapasite kullanım oranını, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.

5- TÜİK, 2018 yılı yazılı medya istatistikleri ile temmuz ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

6- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

7- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

8- UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçları tamamlanacak. Yeni Malatyaspor, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek.

9- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi, Crowne Plaza Florya'da yapılacak.

10- Fransa Bisiklet Turu, Embrun ile Valloire arasındaki 18. etap yarışıyla devam ediyor.

11- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali Azerbaycan'da devam ediyor.

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