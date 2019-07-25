Euro
6.37
Dolar
5.72
BIST 100
103,667.60
Altın
1,425.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katılıyor
logo
Türkiye

Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat bulundu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

25.07.2019
Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat bulundu

Şırnak

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik Uludere ilçesinin Göllük tepe bölgesi, Kırmızı Yayla mevkisinde, "Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda terör örgütünün kullandığı 2 mağarada ve arazide yapılan aramada, namlu, çatal ayak ve sehpası ile 81 milimetre çapında havan, 11 savunma el bombası, 10 roket atar sevk fişeği, topuk mayını, 2 bin kaleşnikof mühimmatı, 500 bixi mühimmatı, 400'lük mayon, 2 uzun namlulu silah ve kanasa ait şarjör, taaruz tipi el bombası, battaniye, askeri parka, 5 pet şişe, 3 metre kablo, kamuflajlı kemer, şemsiye, puşi, pil, bağ makası, 2 serum ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üniversite bölüm tercihlerinde ne seçiyoruz? Bölüm, meslek ve kariyer
Rusya'nın İdlib tavrı Astana sürecini çökertebilir
Sudan'ın zorlu yolu
GÖRÜŞ - Doğu Akdeniz bağlamında Libya krizi
Nijerya’da Türkler hedefte mi?

Benzer haberler

Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat bulundu

Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait mühimmat bulundu

Teslim olan PKK'lı teröristler örgütteki çözülüşü anlattı

İki teröristi teslim olmaları için aileleri ikna etti

PKK'ya silah ve eleman temin eden 2 terörist yakalandı

PKK'ya silah ve eleman temin eden 2 terörist yakalandı
Batman'da plastik boru arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da plastik boru arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi
Şırnak'ta göçü önleyen yatırım

Şırnak'ta göçü önleyen yatırım