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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

26.07.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katılacak.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 2. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı yapacak.

3 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Belediye Başkanları Buluşması'nın açılışında konuşacak.

4 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya gelecek, Arnavut İçişleri Bakanı Sander LLeshaj ile görüşecek. 

5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Rusya İş Forumu ile Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem KEK Toplantısı İmza Töreni'ne katılacak.

6 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde, 69. Hasat Bayramı etkinliğine iştirak edecek.

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak. 

8 - TÜİK, 2018 yılı hanehalkı tüketim harcaması istatistiklerini açıklayacak.

9- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

10- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

11- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sürüyor.

12- Fransa Bisiklet Turu, Saint-Jean-de-Maurienne ile Tignes arasındaki 19. etap yarışıyla devam ediyor.

13- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.

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