Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katılacak.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 2. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı yapacak.
3 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Belediye Başkanları Buluşması'nın açılışında konuşacak.
4 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya gelecek, Arnavut İçişleri Bakanı Sander LLeshaj ile görüşecek.
5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Rusya İş Forumu ile Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem KEK Toplantısı İmza Töreni'ne katılacak.
6 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde, 69. Hasat Bayramı etkinliğine iştirak edecek.
7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.
8 - TÜİK, 2018 yılı hanehalkı tüketim harcaması istatistiklerini açıklayacak.
9- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
10- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
11- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sürüyor.
12- Fransa Bisiklet Turu, Saint-Jean-de-Maurienne ile Tignes arasındaki 19. etap yarışıyla devam ediyor.
13- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.