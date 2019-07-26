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Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 13 yaralı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Emrah Yaşar   | 26.07.2019
Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 13 yaralı

Eskişehir

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arslan Peker idaresindeki 34 YK 1038 plakalı yolcu otobüsü, Sivrihisar-Afyonkarahisar kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 12 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir ve Sivrihisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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