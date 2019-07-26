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Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Hamdi Çelikbaş   | 26.07.2019
Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yüksekova kırsalında hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

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