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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

13.08.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan, Sheraton Otel'de düzenlenecek Türkiye Sudan Dar Kapsamlı İş İnsanları Toplantısı'nda Türk iş insanları ve yatırımcılarla bir araya gelecek.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Tekirdağ/15.00) 

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, temmuz ayı konut satış, haziran ayı hayvansal üretim istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor. 

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

SPOR

1- Süper Lig'de 2021-2022 sezonu Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında yapılacak maçla başlayacak.

(İstanbul/20.30) 

2- TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk maçında Gençlerbirliği ile Eyüpspor karşılaşacak.

(Ankara/20.30) 

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 18 Ağustos'ta başlayacak 2021 Avrupa Şampiyonası öncesi düzenlenecek "medya günü" etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/11.30) 
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