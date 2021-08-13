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Adana'da PKK/KCK operasyonunda 26 zanlı gözaltına alındı

Adana'da PKK/KCK-YPG terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.

Fikret Kavğalı   | 13.08.2021
Adana'da PKK/KCK operasyonunda 26 zanlı gözaltına alındı Fotoğraf: Fikret Kavğalı/AA

Adana

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda PKK/KCK-YPG terör örgütünün verdiği eylem talimatları doğrultusunda örgüt propagandası yaptıkları, korsan gösteri yapacakları değerlendirilen ve kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra kente döndükleri ileri sürülen zanlıların adresleri tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca kadınların da aralarında bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda ekipler, kapıları koçbaşıyla kırarak girdikleri adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan 26 şüpheli, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis, adresinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


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