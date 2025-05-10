Avcılar'da zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Avcılar TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, bölgede ulaşımı aksattı.
İstanbul
Avcılar'da TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde 2 tır, kamyon, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle yaralanan olmazken, bölgede ulaşım bir süre aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.