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Avcılar'da zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Avcılar TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, bölgede ulaşımı aksattı.

Abdülkerim Güzel  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Avcılar'da zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı Fotoğraf: Abdülkerim Güzel/AA

İstanbul

Avcılar'da TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde 2 tır, kamyon, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle yaralanan olmazken, bölgede ulaşım bir süre aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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