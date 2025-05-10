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Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Mesut Karaduman  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

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Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, öğlen başlayan poyrazın etkisini arttırdığını söyledi.

Poyraz nedeniyle küçük balıkçı teknelerinin denize çıkamadığını belirten Pehlivanoğlu, poyrazın 2 gün etkili olmasını beklediklerini ifade etti.

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Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

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