Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Tekirdağ
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.
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Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, öğlen başlayan poyrazın etkisini arttırdığını söyledi.
Poyraz nedeniyle küçük balıkçı teknelerinin denize çıkamadığını belirten Pehlivanoğlu, poyrazın 2 gün etkili olmasını beklediklerini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.