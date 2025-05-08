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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ içerisinde "yabancı terörist savaşçı" olarak faaliyet gösterdiği belirlenen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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