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Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2025 yılı 1. dönem sınavları 2-3 Ağustos'ta yapılacak

Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2025 yılı 1. dönem sınavları, 2 ve 3 Ağustos'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2025 yılı 1. dönem sınavları 2-3 Ağustos'ta yapılacak

Ankara

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, 2025 yılı 1. dönemine ilişkin serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları, 2 ve 3 Ağustos'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 7-30 Nisan, tekrar katılacaklar için 4-17 Temmuz olarak belirlendi.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 30 Nisan itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.

Sınava katılacakların TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden "https://login.tesmer.org.tr" adresine girerek ön başvuru yapmaları isteniyor.

Duyuruda sınava ilişkin esaslar, sınav konuları, başvuru için gerekli belgeler ve işlemlere ilişkin detaylar da yer alıyor.

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