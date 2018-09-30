ANKARA
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'de Valiliği ziyaretinin ardından Nusaybin'de şantiye alanlarında incelemelerde bulunacak.
2- CHP'nin Abant'ta gerçekleştirilen TBMM Grubu 27. Dönem 1. Çalışma-Değerlendirme Programı son gün çalışmalarıyla tamamlanacak. Grup Başkanvekili Engin Özkoç, basın toplantısı düzenleyecek.
3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısının kapanış oturumu sonrasında basın toplantısı düzenleyecek.
4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya gelecek.
5- Makedonya'da Yunanistan ile isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin referandum yapılacak.
6- Voleybolda 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası Japonya'da sürüyor.
- Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Çin ile karşılaşacak.
7- Basketbolda 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası İspanya'nın Tenerife kentinde final, üçüncülük, beşincilik ve yedincilik maçlarıyla sona erecek.
8- Spor Toto Süper Lig'de 7. haftaya Demir Grup Sivasspor-Bursaspor, Göztepe-Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'si koşulacak.