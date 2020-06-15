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Bingöl’ün Karlıova depreminde hayatını kaybeden güvenlik korucusu Cengiz Pulu için Ulu Cami'de cenaze töreni düzenleniyor Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oluyor
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

15.06.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kemeraltı Çarşısı'nda incelemelerde bulunacak. 

4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kiraz ve Bayındır belediyelerini, Aktaş Plant çiçek serasını, organize sanayi bölgesini ziyaret edecek, orman işletmesi yangın ekipleriyle bir araya gelecek, İzmir Valiliğine ziyaret gerçekleştirecek. ​ 

5- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ile konut satış istatistiklerini açıklayacak. 

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya gelecek, görüşmenin ardından imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

7- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor. 

8- Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler izleniyor.

9- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

10- Süper Lig'de 27. hafta Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor maçıyla sona erecek. 

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