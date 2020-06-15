Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.
2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kemeraltı Çarşısı'nda incelemelerde bulunacak.
4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kiraz ve Bayındır belediyelerini, Aktaş Plant çiçek serasını, organize sanayi bölgesini ziyaret edecek, orman işletmesi yangın ekipleriyle bir araya gelecek, İzmir Valiliğine ziyaret gerçekleştirecek.
5- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ile konut satış istatistiklerini açıklayacak.
6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya gelecek, görüşmenin ardından imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.
7- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.
8- Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler izleniyor.
9- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
10- Süper Lig'de 27. hafta Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor maçıyla sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.