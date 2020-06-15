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Türkiye

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Mustafa Hatipoğlu   | 15.06.2020
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu Fotoğraf: Ahmet Bolat /AA

İstanbul

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen 22 adreste arama yapıldı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi. 

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen 22 adreste arama yapıldı.

Aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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