İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu
İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
İstanbul
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi.
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen 22 adreste arama yapıldı.
Aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.