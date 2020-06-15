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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bingöl Devlet Hastanesindeki yaralılara ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depremde yaralananları, tedavi gördükleri Bingöl Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Bestami Bodruk,Mehmet Sıddık Kaya   | 15.06.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bingöl Devlet Hastanesindeki yaralılara ziyaret Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş /AA

Bingöl

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile 5,7 büyüklüğündeki depremde, gözlem kulesinde hasar meydana gelen Karlıova Kaynarpınar Jandarma Karakoluna ziyarette bulundu.

Güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olması, bir güvenlik korucusunun da yaralanması nedeniyle karakoldaki yetkililere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay ve beraberindekiler daha sonra depremde yaralananlardan 5'inin tedavisinin sürdüğü Bingöl Devlet Hastanesine geçti.

Yaralıları ziyaret eden Oktay, durumları ile ilgili hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

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